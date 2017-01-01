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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Üniversite öğrencilerine ilkyardım eğitimi verildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:43
Üniversite öğrencilerine ilkyardım eğitimi verildi
Üniversite öğrencilerine ilkyardım eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Edremit Meslek Yüksek Okul'u iş birliği ile 200 öğrenci ve akademisyene ilk yardım eğitimi verildi.
Edremit Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda yapılan seminere yaklaşık 200 kişi katıldı. Edremit Halk Eğitimi Merkezi ve Edremit Meslek Yüksek Okulu iş birliği ile yapılan seminer hakkında bilgi veren Edremit Halk Eğitimi Müdürü İsmail Damar "BENGİ Projesi kapsamında EHEM ve Edremit Meslek Yüksekokulu işbirliği ile İlkyardım Bilinçlendirme Semineri gerçekleştirilmiştir. İki oturum halinde gerçekleştirilen Seminer akademisyenler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir. İstanbul'dan gelerek görev alan değerli hocamız Ayşe Yazıcı'ya, emek veren Melek Çetin hocamıza, Yüksekokul Müdürü Sayın Raif Sakin hocamıza ve değerli yardımcılarına, dramalarda görev alan Tuğba Alat'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."dedi.
Seminerde teorik bilgilerin yanında öğrenci ve akademisyenlere temel ilk yardım kuralları uygulamalı olarak ta gösterildi.
(EME)

27.04.2017 13:52:26 TSI
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