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Didim, Türkiye'nin ilk Vegan festivalina hazırlanıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:44
Didim, Türkiye'nin ilk Vegan festivalina hazırlanıyor
Didim, Türkiye'nin ilk Vegan festivalina hazırlanıyor
- Hafta sonunda yapılacak festivalde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Belediyesinin bu yıl ilk kez 29-30 Nisan'da düzenleyeceği Didim Vegan ve Vejeteryan Festivali için hazırlıkları ara vermeden sürüyor.

Binlerce Yıllık tarihi Apollon Tapınağı önündeki ana yolda yapılacak olan festivali alanında hummalı çalışmalar tamamlanmak üzere Tapınağın yanından geçen yol kenarındaki tüm duvarlar ile oturma bankları boyanırken, tel örgüler bakımda geçirildi. Festival alanı içerisinde kalan bronz heykeller de boyanırken, çöp kovanları bakımda geçirildi.
Festivalde kullanılacak olan modüler ahşap stantlarda belediye personelinde kurulumu ve temizliği yapılırken, festival alanında adet seferberlik ilan edildi. Festival çalışmaları çerçevesinde yapılan yenilikler ve düzenlemeler bölgeyi adeta yeniden cazibe merkezi yaptı.

Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı ve Didim Belediye Meclis Üyesi Sevinç Karataş, festival için bölgedeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Hafta sonunda iki gün yapılacak Festivalde kullanılacak malzeme ve materyallerin de kurulduğunu ifade eden Karataş, Aydın başta olmak üzere tüm çevre illeri hafta sonu Didim'deki festivale davet etti.
(HÇ-MB-Y)

27.04.2017 13:52:38 TSI
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