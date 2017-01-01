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DİKA Yönetim Kurulu Mardin'de toplandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Nisan ayı yönetim kurulu toplantısını Mardin'de gerçekleştirdi.

DİKA Yönetim Kurulu üyeleri, Mardin'de toplandı. Yönetim Kurulu Başkanı Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ticaret ve sanayi odası başkanları ile il genel meclis başkanları katıldı. Toplantıda, 2017 Yılı Çalışma Programı kapsamında Ajans koordinasyonunda ilgili aktörlerin katılımıyla başlangıç ile mutabakat toplantıları düzenlenen ve ön çalışma raporları hazırlanan güdümlü projeler görüşüldü. Ayrıca yine ajansın 2017 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde güdümlü proje desteği kapsamında geliştirilerek önerilen projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Hükümetin yeni yatırım hamlesi kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için geliştirdiği ve Kalkınma Bankası tarafından yürütülen Cazibe Merkezleri Programı Birinci Başvuru Çağrı Dönemi sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bilgi verildi. 2017 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında ajansa ulaşan, yapılan mali ve teknik değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan 11 faaliyet teklifine ilişkin değerlendirme sonuçları yönetim kurulu tarafından incelendikten sonra onaylandı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye'de daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli yönlendirilebilmesi amacıyla geliştirilen ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı hakkında Kurul Üyeleri bilgilendirildi. Ajansın devam etmekte olan Mali Destek Programlarına ilişkin Ocak - Şubat ve Mart - Nisan 2017 dönemini kapsayan Program İlerleme Raporları Kurul üyelerine sunuldu.

Ajans'ın 2016 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları hakkında Kurul'a bilgi verilerek karara bağlandı.

2017 Yılı Ajans Çalışma Programı'nda yer alan pazar geliştirme amaçlı sektörel fuar katılımları, yurt dışı turizm fuar katılımları ve tematik yurt dışı ziyaretleri hakkında Yönetim Kurulu'na sunum yapıldı. Ajansın 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi tarafından düzenlenerek kesinleşen, 2016 Yılı Dış Denetim Raporu Kurul'a sunularak onaylandıktan sonra toplantı sona erdi.

(İHA-MP-Y)



27.04.2017 13:54:00 TSI

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