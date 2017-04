YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. By lock'u itiraf etti, 3 yıl hapis cezası aldı

By lock'u itiraf etti, 3 yıl hapis cezası aldı



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve by lock kullandığını itiraf eden sanık 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum oldu.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık B.Ş. ve avukatı hazır bulundu.

Doktor olduğunu söyleyen tutuklu sanık B.Ş., by lock programını kullandığını itiraf ederek, "By lock kullandım ama suç olduğunu bilmiyordum" dedi. Savcılık'ta etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirten sanık, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık B.Ş.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri gözetilerek 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

"Oğlum Beşiktaş'lı, o eagle'yi kartal zannedip, indirmiş olabilir"

Öte yandan aynı mahkemede başka bir davada tutuksuz yargılanan sanık H.M. ise, "Telefonumda eagle programı çıkmış, benim oğlum Beşiktaş'lı, o eagle'yi kartal zannedip, indirmiş olabilir. Ben indirmedim, kullanmadım" dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık H.M.'yi 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

(AÖ-Y)



27.04.2017 13:58:02 TSI

NNNN