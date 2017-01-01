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Emekliye ayrılan Önal'a şeref belgesi verildi



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MALATYA (İHA) - Bir süre önce emekliye ayrılan Darende Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Önal'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından üstün şeref belgesi takdim edildi.

Önal'ın eğitime yıllarca büyük hizmetler yaptığını aktaran, İnce, "Eğitime yıllarını veren, bizlerin dahi öğretmenliğini yapan değerli büyüğümüz Mehmet Ali Önal'a kutsal görevinde göstermiş olduğu başarı ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Önal ise, 42 yıl görev yaptığını kaydederek, iyi bir nesil yetiştirmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini aktardı.

(BT-OE-Y)



27.04.2017 14:20:09 TSI

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