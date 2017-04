YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bodrum'un gönüllü turizm elçileri

Bodrum'un gönüllü turizm elçileri



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - 18. Uluslararası Bodrum Dans Festivalinin hazırlık çalışmalarında görev almak üzere çeşitli ülkelerden seçilerek Bodrum'a gelen 27 gönüllü genç Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci ile Estonya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, İtalya, Letonya, Ermenistan, Moldova, Slovakya, İspanya, Litvanya, Makedonya, Macaristan'dan gelen gönüllülerle eğitmenler ve mentorleri katıldı.

Ziyarette bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gönüllü turizm elçilerini Bodrum'da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: "Bodrum'u çok seviyorlar. Bizlere inanıp güveniyorlar o yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu birlik beraberlik çalışması, bir Bodrumlu olarak, Bodrumlu bir yönetici olarak beni çok mutlu etti. Organizasyon şemanızı da kurmuşsunuz herkes kendi görevini biliyor, herkes kendi dalında çalışıyor. Tabii bizim de elimize düşen neyse her zaman yapmaya hazırız. Çünkü böyle aydınlık yüzleri Bodrum'da görmek beni çok mutlu ediyor. Bu arkadaşlar Bodrum'u ve Türkiye'yi en kısa yoldan dünyaya duyuran arkadaşlarımız. Burada oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci de "29 Nisan Dünya Dans Gününü 6 yıldır yerel kutluyoruz. Festivalimizi 1 ay sonraya mayıs ayının sonuna koyduk. Tam da düşük sezonun bittiği dönem. Bu sayede Bodrum'da çok güzel bir hareket sağlanıyor. Bu sene 4000 kişinin üzerinde, sadece yarışmalar, gösteriler ve bunlarda görev alacak insanların gelmesini bekliyoruz. Yaptığımız her iki etkinlik de halka açık ve ücretsizdir. Siz de sağ olun hiç bir zaman desteklerinizi esirgemediniz" ifadelerini kullandı.

Bodrum Dans Kulübü tarafından hazırlanan ve AB Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından kabul edilen proje kapsamında 15 Nisan tarihinde Bodrum'a gelerek 45 gün sürecek çalışmalara başlayan gençler, 23-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 18. Uluslararası Bodrum Dans Festivali'nin promosyon, medya ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirecek.

(EA-MB-Y)



27.04.2017 14:32:45 TSI

NNNN