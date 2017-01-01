27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Arkadaşları Taşkın'ı unutmadı

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:25
Arkadaşları Taşkın'ı unutmadı
Arkadaşları Taşkın'ı unutmadı

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ozan Utku Taşkın, arkadaşları tarafından anıldı.
Geçen günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ozan Utku Taşkın için okul arkadaşları anma programı düzenledi. Mühendislik Fakültesi içerisinde düzenlenen anma programında arkadaşları Taşkın hakkında anılarını paylaştı.
Anma programının ardından arkadaşları Taşkın'ın eğitim gördüğü sınıfa "Ozan Utku Taşkın"ın adının verilmesi için fakülte dekanlığına iletilmek üzere imza topladılar.
(KA-SLH-Y)

27.04.2017 14:32:50 TSI
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