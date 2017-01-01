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Edremit'te Anadolu Lisesi'nin 3. şiir dinletisi duygulandırdı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye, hayırsever Fernur Sözen'de katıldı. Bu yıl BENGi projesi kapsamında; " Her sınıfın bir yetim kardeşi var, Yetim kardeşim için söylüyorum" projesi ile adı altında düzenlenen duygu dolu gecede, okulun öğrenci ve öğretmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel şiirler ve şarkılar ustalarını aratmadı.

İzleyenlere duygu yüklü onlar yaşadığı gecenin sonunda ayakta alkışlayarak memnun ayrılan öğrenci velileri, okul müdürü ve şiir dinletisini hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

(BT)



27.04.2017 14:34:58 TSI

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