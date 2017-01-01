Bakan Ahmet Arslan yarın Kars'ta
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yarın hava yoluyla memleketi Kars'a geliyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta 2 gün kalacak. Arslan, önce valiliği ziyaret edecek. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçecek olan Arslan, daha sonra Sarıkamış, Selim, Akyaka, Arpçay ve Susuz AK Parti İlçe Başkalıklarına ziyaretlerde bulunacak. Geceyi Kars'ta geçirecek olan Bakan Ahmet Arslan, 29 Nisan Cumartesi günü Dağpınar Belediyesi, Digor AK Parti İlçe Başkanlığı ve Kağızman İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Bakan Ahmet Arslan, Kağızman'da yeğeni Hakan Arslan'ın Kına Gecesi'ne katılacak. Arslan, Cumartesi akşam Kars'tan ayrılacak.
(IÇ-AT-Y)
27.04.2017 14:36:48 TSI
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