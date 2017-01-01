YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Payas'ta "referandum" kutlaması

Payas'ta "referandum" kutlaması



(Fotoğraflı)



Ferit Savaş

HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında yüzde 57'lik oy alınması ilçede verilen yemek ile kutlandı.

Payas Belediyesi ve AK Parti Payas İlçe Başkanlığınca Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen yemeğe, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, AK Parti Payas İlçe Başkanı Veysi Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yemekte yaptığı konuşmada, "16 Nisan referandumunda, karşısında hezimete uğrayan haçlı Batı'nın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine hazımsızca yaklaşmasına rağmen, İslam dünyası Türkiye'nin sevincine ortak oldu" dedi

(FRT-Y)



27.04.2017 15:02:57 TSI

NNNN

