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Amed Sportif'de bilet fiyatları belli oldu



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, ligin son maçını Kahramanmaraşspor ile sahasında yapacak.

Yeşil kırmızılı kulüpte bu maçın bilet fiyatları açıklandı. 29 Nisan Cumartesi Günü saat 15.30'da Seyrantepe Stadyumu'nda Kahramanmaraşspor ile oynanacak maçın biletleri, "Hevsel Tribünü 10, Ben u Sen Tribünü: 15, Dicle Tribünü: 20, Protokol C: 50, Protokol B: 100, Protokol A: 150" denildi.

(İHA-MP-Y)



27.04.2017 15:03:03 TSI

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