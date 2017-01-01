YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beyşehir'de Park Projesi incelemeleri sürüyor

Beyşehir'de Park Projesi incelemeleri sürüyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Oklan, Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi'ni ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcısı Oklan, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve beraberindeki yetkililerle birlikte Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ziyarette Beyşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sağlanan destekle hayata geçirilmesi planlanan yaklaşık 224 bin metrekarelik bir alanda oluşturulması hedeflenen park ve rekreasyon alanı projesi ele alındı. Söz konusu projenin hayata geçirileceği alanda, İslamiyet sonrası Türk bahçeleri ve geniş bir rekreasyon alanı oluşturulması hedefleniyor.

Ziyaretin sonunda Başkan Özaltun, Genel Müdür Yardımcısı Oklan'a günün anısına Beyşehir Gölü'nü yansıtan bir tablo duvar saati hediye etti. Ardından Genel Müdür Yardımcısı Oklan ve beraberindeki yetkililer, Başkan Özaltun'la birlikte projenin hayata geçirilmesi planlanan alanda incelemelerde bulundu.

(ARÖ-AH-Y)



27.04.2017 15:10:58 TSI

NNNN

