YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adana BTÜ'de Uçurtma Şenliği

Adana BTÜ'de Uçurtma Şenliği



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) Instute of EngineeringandEverbody Else (IEEE) Öğrenci Topluluğu, Adana BTÜ Endüstri Mühendisliği Topluluğu, Çukurova Üniversitesi Genç Tema, Çukurova Kent Konseyi Gençlik Merkezi ve Çukurova Üniversitesi Psikoloji Kulüplerinin katkılarıyla düzenlenen uçurtma şenliği Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yeşiloba Yerleşkesinde gerçekleşti.

Programda farklı ana okullarından gelen çocuklar yeşillikler üzerinde uçurtmalarıyla eğlenirken Adana BTÜ öğrencilerinin oluşturduğu kermes ilgi gördü. Akustika Grubu'nun verdiği mini çocuk konseri ile büyük küçük herkesin keyifli anlar yaşadığı şenlikte, çocuklar kendileri için oluşturulan farklı etkinliklerle heyecanlı dakikalar yaşadılar. Çocuklar için oluşturulan yüz boyama atölyesinde yapılan uygulamalarla ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Etkinliğe katkı veren öğrenci toplulukları yaptıkları açıklamada, uçurtma şenliği düzenlemekteki amaçlarının, üniversite öğrencileri olarak birlikte güzel vakit geçirmek ve özellikle çocukların mutluluklarına ortak olmak ve onlara unutulmaz bir gün yaşatmak olduğunu belirttiler. Öğrenci topluluğu başkanları, etkinliğe destek veren başta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimi ile şenlikte yer alan anaokulu yöneticilerine ve şenliğe katılan aile ve çocuklarına teşekkür etti.

(ELF-Y)



27.04.2017 15:20:17 TSI

NNNN

