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Ören Meydanına otopark yapılıyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Ören Mahallesinde, sezon öncesi otopark alanı oluşturma çalışmalarına başladı. Burhaniye'nin turistik mahallelerinden biri olan ve yaz aylarında nüfusu yaklaşık 3 katı artan mahallede, belediye tarafından otopark alanı çalışması başlatılması mahallede oturanları sevindirdi.

Mahallenin meydanında başlatılan otopark alanı düzenlemesi ile yol genişletilerek trafikte rahatlama sağlanacak. Araçların yanaşmasından dolayı yolun verimli bir şekilde kullanılmaması, özellikle yaz aylarında yolda geçişi güçleştirdiğinden dolayı, yapılan uygulama ile Ören Mahallesi meydanının rahatlaması sağlanacak. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildiren Belediye Başkanı Necdet Uysal "Ören Mahallemiz yaz nüfusu çok yoğun olan bir mahallemiz Bu bakımdan özellikle mahallenin meydanında araç trafiğinden kaynaklanan sıkışıklık oluyor. Park halindeki araçların yolda meydana getirdiği daraltma nedeniyle yaşanan zorlukları otopark alanının genişletilmesiyle çözeceğiz. Ekiplerimiz otopark çalışmalarına devam ediyor. Kısa sürede tamamlanacak" dedi.

(FT)



27.04.2017 15:20:49 TSI

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