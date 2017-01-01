27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kağızman'da toprağa gömülü bidon bulundu

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:18
Kağızman'da toprağa gömülü bidon bulundu

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda toprağa gömülü 70 litrelik 5 bidon bulundu.
Kağızman'da icra edilen Şehit Jandarma Başçavuş Nurettin Öztürk 17-3 operasyonunda toprağa gömülü içerisinde amonyum nitrat kalıntıları mevcut 5 adet 75 litrelik bidon, yanında taştan yapılmış mevzi ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler güvenlik güçlerince imha edildi.
(IÇ-AT-Y)

27.04.2017 15:26:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ahmet Arslan yarın Kars'ta
YEREL

BAKAN AHMET ARSLAN YARIN KARS'TA
Çar 2. Nikola'nın köşkü restore edilecek
YEREL

ÇAR 2. NİKOLA'NIN KÖŞKÜ RESTORE EDİLECEK

Kars 36 Spor'un kader maçı 7 Mayıs'ta
YEREL

KARS 36 SPOR'UN KADER MAÇI 7 MAYIS'TA
Kars'ta teröre tepki
YEREL

KARS'TA TERÖRE TEPKİ
Cuntacılıkla suçlanan tankçı askerlerin davası
YEREL

CUNTACILIKLA SUÇLANAN TANKÇI ASKERLERİN DAVASI
Ardahan'da işgalci Rus subayının çürümemiş cesedinin bulunması
YEREL

ARDAHAN'DA İŞGALCİ RUS SUBAYININ ÇÜRÜMEMİŞ CESEDİNİN BULUNMASI
&quot;Karlar erimeden&quot; ilkbahar gelmiyor
YEREL

"KARLAR ERİMEDEN" İLKBAHAR GELMİYOR

Kars İl Meclisi Kızılaya kan bağışında bulunacak
YEREL

KARS İL MECLİSİ KIZILAYA KAN BAĞIŞINDA BULUNACAK
Vali Rahmi Doğan, &quot;Katerina Köşkü Butik Otel olacak&quot;
YEREL

VALİ RAHMİ DOĞAN, "KATERİNA KÖŞKÜ BUTİK OTEL OLACAK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası