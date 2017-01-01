Kağızman'da toprağa gömülü bidon bulundu
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda toprağa gömülü 70 litrelik 5 bidon bulundu.
Kağızman'da icra edilen Şehit Jandarma Başçavuş Nurettin Öztürk 17-3 operasyonunda toprağa gömülü içerisinde amonyum nitrat kalıntıları mevcut 5 adet 75 litrelik bidon, yanında taştan yapılmış mevzi ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler güvenlik güçlerince imha edildi.
(IÇ-AT-Y)
27.04.2017 15:26:50 TSI
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