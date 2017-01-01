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Düzce'de engellilerin sorunları konuşuldu



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Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'de yaşayan engellilerin şehir merkezinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek hareket kabiliyetlerini kolaylaştırmak ve artırmak için Düzce Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği ortak bir çalışma yürütüyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği Düzce Şubesi engellilere dönük ortak bir proje geliştiriyor. Buna göre engellilerin şehir merkezinde, yol, kaldırım, ulaşım gibi alanlarda hareket kabiliyetlerini kolaylaştırmak ve artırmak için durum analizi yapılacak ve çözüm projeleri geliştirilecek. Düzce Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin de katkı verdiği projenin toplantısına Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri koordinatörü Gönül Asuk, Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kaya, Türkiye Beyazay Derneği Düzce Şube Başkanı Nurullah Çelebi ile engelli vatandaşlar ile Üniversite bölüm öğrencileri katıldı.

Engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunları saptayarak ve çözüm önerilerini raporlaştırarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunmayı amaçlayan Mimarlık fakültesi öğrencileri, engelli vatandaşların karar mekanizmalarına daha fazla dahil olması için çalışma başlattı.

(TT-GY-Y)



27.04.2017 15:29:58 TSI

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