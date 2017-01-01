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AHİKA Nisan ayı toplantısını Niğde'de yaptı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:57
AHİKA Nisan ayı toplantısını Niğde'de yaptı
AHİKA Nisan ayı toplantısını Niğde'de yaptı

(Fotoğraflı)

Yasinesen
NİĞDE (İHA) - Ahiler Kalkınma Ajansı Nisan ayı yönetim kurulu toplantısını Niğde'de yaptı.
Niğde Valiliğinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kırıkkale Valisi Dr.M.İlker Haktankaçmaz, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, İllerin İl Genel Meclis Başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları katıldı.
Gazetecilere kapalı olarak yapılan toplantıda yapılan yazılı açıklamada bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirmeleri ile başladığı bildirildi.
Yapılan yazılı açıklama ise şöyle devam ediyor: ''Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen faaliyetler arasında; TR71 Bölgesindeki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen "AHİKA ile bölgemizi tanıyoruz etkinliği", 6 - 9 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Kongre (HESTOUREX) Fuarına katılım, Kırıkkale Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen 2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu sayılabilir. Ayrıca; AB destekli "Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor" projesi faaliyetleri geçen ay da devam etmiştir. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından bölgede düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimleri devam etmiş; Kırşehir'de 2, Nevşehir'de 1 ve Niğde'de 1 olmak üzere toplam 4 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmiştir. Yine geride bıraktığımız süreçte, Kırıkkale ilinde Jeolojik ve Jeofizik Etüt Çalışması için gerçekleştirilen ihale tamamlanmış, Ulusal Ajansa Erasmus+ Programı kapsamında Etki Analizine yönelik proje hazırlanarak sunulmuş, KOP'un Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale illerindeki Eylem Planı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına destek verilmiş, Bims (Pomza) sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin birlikteliklerini güçlendirmeye ve biraraya gelmelerine yönelik çalışmalar yapılmış ve TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği Organizasyonuna destek verilmiştir. Ayrıca, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerinde toplam 158 kişinin katılımı ile 5 adet Proje Yazma Eğitimi verilmiştir. Bugünkü toplantının gündem maddeleri arasında ise; Ajansımızın yürüttüğü 2015 Yılı Enerji Altyapısı Mali Destek Programı kapsamındaki projelerin değerlendirilmesi konusu da görüşülecektir. Bugünkü toplantıda ayrıca; gelecek ay devam edecek çalışmalarda görüşülecektir. Bunlar; AB destekli "Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor" isimli projenin faaliyetleri, Bölge illerindeki Proje Yazma Eğitimleri, 9 - 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına stand ile katılım ve Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliği ile Niğde Yenilenebilir Enerji Tanıtım günü düzenlenmesi olarak sıralanabilir. Toplantımız diğer konuların görüşmesiyle sona erecektir. Hepinize değerli katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.''
(YE-SK)

27.04.2017 16:06:33 TSI
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