Konyaaltı Belediyesi'nden uçurtma şenliği
(Fotoğraflı)
ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Toros Mahallesinde uçurtma şenliği düzenledi.
Konyaaltı Belediyesi'nin Toros Mahallesi Spor Tesisleri'nde uçurtma şenliği düzenledi. Uçurtma şenliğinde yaşları 3 ile 6 arası değişen çocuklar uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadılar. Bazı çocuklar yeterli rüzgarın olmaması nedeniyle uçurtmalarını yükseltme zor çekti. Saha içinde koşarak uçurtmalarını havalandırmaya çalışan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu.
(SÇ-SÇ-Y)
27.04.2017 16:08:09 TSI
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