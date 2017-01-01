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Gaziantep'e bir sosyal tesis daha



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 25 Aralık Mahallesine yapılan sosyal tesisi ve taziye evini gezerek incelemelerde bulundu.

Vatandaşa hizmet verebilmek için sabahın erken saatlerinde ekibiyle birlikte yapılan çalışmaları inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 25 Aralık Mahallesine yapılan sosyal tesis ve taziye evini inceledi.

"120 civarında taziye evi yaptık"

İnşaat çalışması tamamlanan ve çevre düzenlemesi yapılan 25 Aralık Sosyal Tesis 'ini gezen Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "25 Aralık mahallemiz bizim en eski mahallerimizden bir tanesi, bu bölgemizde bulunan camimizin yanına içerisinde taziye evi de bulunan yeni bir sosyal tesis inşa ettik. Şuanda inşaatımız tamamlandı çevre düzenlemesini yapıyoruz. Muhtemelen bu ay sonuna kadar bu tesisimizde halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şuana kadar yaptığımız sosyal tesis sayısı 90'ı aşarken taziye evlerimizin sayısı ise 120 civarında. Aynı zamanda 20-30 tanede inşaatı devam eden taziye evimiz var. Vatandaşlarımız taziyelerini artık, taziye evlerimizde yapıyor. Bu Şahinbeyliler de bir alışkanlık haline geldi. Birçok mahalleden de bu konuda yoğun bir talep var bizde vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda taziye evlerimizin ve sosyal tesislerimizin yapımına devam edeceğiz" dedi.

(OE-Y)



27.04.2017 16:28:54 TSI

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