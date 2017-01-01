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Kayapınar'da temizlik denetimi



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DİYARBAKIR (İHA) - "Daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe" sloganı ile çalışmalarını yürüten Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, denetimlerini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürü Ali Erdem'in nezaretinde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temiz bir ilçe adına çalışmalarını büyük bir hızla yürütüyor. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın talimatı ile Temizlik İşleri Müdürü Ali Erdem'in nezaretinde Mahabad Bulvarı'nda temizlik denetimi yapıldı. Temizlik denetimi sırasında bulvardaki site yöneticileri, esnaf ve kapıcılarla bir araya gelen Erdem, temizlik ve zabıta ekipleri, temizlik çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Erdem, çöplerin poşetlenerek, belirlenen saatlerde bina girişlerine bırakılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunarak, "Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Kayapınarımızın temiz olması için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya hazırız. Site yöneticilerini ve kapıcılarını bilgilendirme amaçlı çalışmalarımız devam ediyor. Belirlediğimiz saat olan 18.00'da çöpleri kapıların önüne bırakılması için görüşmeler yaptık. Daha temiz bir Kayapınar için böyle girişimde bulunduk" dedi.

Temizlik çalışmaları ve denetimlerden memnuniyetlerini dile getiren Esnaf ve vatandaşlar ise, "Çalışmalarından dolayı Kayapınar Belediyesi ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çevre düzenlemesi olsun, park bahçe, temizlik işleri şimdiye kadar görmediğimiz bir çalışmayı yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Erdem, daha sonra sokaklarda temizlik yapan personellerle görüştü.

(İHA-MP-Y)



27.04.2017 16:36:56 TSI

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