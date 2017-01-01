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Şahinbey belediyesi asfalt çalışmalarına başladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte, asfalt çalışmalarına Akkent Mahallesinden başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Akkent Mahallesindeki yollara asfaltlama çalışmalarına başladı.

asfalt çalışmalarımız başladı

Başkan Tahmazoğlu, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni açılan yollar başta olmak üzere ilçe genelinde asfalt seferberliği başlattıklarını ifade ederek, "Yağışların sona ermesiyle birlikte asfalt sezonumuzu açtık. Yaklaşık bir haftadan buyana çalışmalarımızı yapıyoruz. Akkent Mahallemizde asfalt çalışmalarına başladık. Sadece burayı değil yeni açılan tüm cadde ve sokaklarımızda, yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmamızı sürdürüyoruz. Buradan sonra da diğer mahallelerde çalışmalarımız devam edecek. Asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Saatte 200 ton asfalt üretme kapasitesi olan bir tesise sahibiz" dedi.

(OE-Y)



27.04.2017 16:47:29 TSI

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