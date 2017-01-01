YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karael, VESOB Başkanı Aydemir'i ziyaret etti

Karael, VESOB Başkanı Aydemir'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, VESOB Başkanı Muhittin Aydemiri makamında ziyaret etti.

İdris Karael ve VESOB Başkanı Muhittin Aydemir'le bir süre baş başa esnaf ve sanatkârlarının ve Van ilinin sorunlarını sıkıntıları ele alarak karşılıklı olarak istişare ettiler. Konu ilgili açıklama yapan Karael, "VESOB, esnaf ve sanatkârları meslek odasının üst kuruluşu olmasından dolayı odaların tek başına çözemediği konu ve sorunların iletildiği merci olduğundan çok önemli memleket meseleleri görüşüldü.16 Nisan referandumu, KOSGEB'in sıfır faizli kredi ve hibe destekleri, cazibe merkezleri teşvikler, girişimcilik, yeni işyeri açanları durumu işyerlerinin şehir merkezinde gelişi güzel açılması oda kayıdı olmadan, vergi mükellefi olmadan ve esnaf sanatkâr siciline kayıt yaptırmadan gayri resmi çalışanların konusu görüşüldü. Devlet teşviklerinin ilimiz esnaf sanatkârımıza yansımaları ve getirisi ilimizde istihdamın daha çok artırılması için daha fazla çalışma yapılması ilgililere bu konunun milli bir mesele olduğunun iyi anlatılması, sınır ticareti, tekno kentin konumu çalışmaları, güç birliğinin almış olduğu kararlar getirisi. Uygulamadaki ilimize sağladığı faydalar, sanayi siteleri ve yeni yapılacak sanayi sitelerinin iş yeri kapasitesi, esnafı ve ilin sorunlarının çözümü konusu yetkililere zamanında ulaşıp ulaşmadığının veya ulaşıyorsa yetkilileri sorun ve taleplere duyarlılığı değerlendirildi" dedi.

VESOB Başkanı Muhitin Aydemir, "Bu önemli konular hakkında İdris Karael'in eski VESOB başkanımız olmasından dolayı esnaf ve sanatkarlarımızın sorun, sıkıntı ve konularına hâkim olması ve zaman, zaman bizde Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Odasında Başkanımızı ziyaret ederek tecrübe ve deneyimlerinden istifade etmekteyiz" dedi.

Eski ve yeni VESOB başkanları baş başa vererek esnaf ve sanatkârların temsilcisi olarak,"Van'ın her sorununa artık sahip çıkmak zorundayız diyerek" söz birliği ettiler. Ve diğer birçok konuları görüşerek yerelde ve Ankara'da ilgili kurum kuruluş ve Bakanlıklara bilgi verilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması noktasında hem fikir oldukları ve bu ziyaretin çok faydalı olduğunu beyan ettikten sonra VESOB Başkanı ve oda başkanı dün ilimiz küçük sanayi sitesinde iş yerinde intihar ederek hayatını kaybeden çırağın taziyesine giderek vefat edenin ustasına, ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundular.

(EKİP-ŞAK-Y)



27.04.2017 16:56:59 TSI

NNNN

