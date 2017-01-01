27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Reşadiye'de kuş gribi incelemesi.

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:06
Reşadiye'de kuş gribi incelemesi.
Reşadiye'de kuş gribi incelemesi.
- Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe köyünde görülen tavuk ölümleri üzerine kuş gribi şüphesiyle inceleme başlatıldı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe köyünde görülen tavuk ölümleri üzerine kuş gribi şüphesiyle inceleme ve bilgilendirme çalışması başlatıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe Köyü'nde son bir ay içerisinde 4 üreticinin 25'e yakın tavuğunun ölmesi üzerine yapılan araştırmada, tavukların kuş gribi nedeni ile öldüğü tespit edilmişti. Geçtiğimiz gün İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık ekipleri tarafından köy karantina altına alınarak 90'a yakın tavuk itlaf edildi. Bugün ise köy sakinlerini konu hakkında bilgilendirmek için İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri köye gitti. Cami hoparlörlerinden anons yapılarak köy sakinleri Köy Camisi'nin bahçesinde toplandı. Burada tavuk yetiştiricilerine ilaç dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca, Tokat Tarım İl müdürlüğü tarafından, Köyün giriş ve çıkışlarına "Burada Kuş Gribi ( Tavuk Vebası) Hastalığı vardır. Kanatlı Hayvan ve Hayvan Maddesi Giriş Çıkışı Yasaktır." Yazılı tabelalar asıldı.
Doğantepe Köyü Muhtarı Hayrettin Topçuoğlu yaptığı açıklamada, "Köyümüzde 25 gün önce burada 20 -25 tane tavuk öldü burada. Daha sonra bizde, tatbiki kuş gribi olduğunu anlayamadık . Daha sonra birkaç kişinin daha tavukları öldü. Sonra ben ilçe tarıma haber verdim. Ölen tavuk incelenmek üzere Samsun'a gönderildi. Bize ölümlerin kuş gribinden kaynaklandığı söylendi. Daha sonra buradan toplum sağlığından ilçe tarımdan buraya geldiler. Köyde bulunan canlı veya cansız tavukların hepsini imha edildi. Köy karantina altına alındı. Bunun 14 gün süreceğini söylediler."dedi.
Fatma Yılmaz isimli tavuk yetiştiricisi ise " Bahçede ki mahsullerden, pancardan, lahanadan örnekler alıp götürdüler. Onun için 15 gün bu mahsullerden yemeyeceğiz" dedi.
Bayram Şahin isimli yetiştirici ise , "Arkadaşların birkaç tanesinin tavuğu öldü. Sonra benim tavuklarım öldü. Reşadiye'ye haber vermiş muhtarımız. Bizde öyle öğrendik" dedi.
(GF-

27.04.2017 17:15:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
okat Belediye mezbahanesi yenileniyor
YEREL

OKAT BELEDİYE MEZBAHANESİ YENİLENİYOR
tık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL

TIK SU BORUSUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Tokat'ta öğrencilerin TEOG maratonu sona erdi
YEREL

TOKAT'TA ÖĞRENCİLERİN TEOG MARATONU SONA ERDİ
Reşadiye'de bir komiser açığa alındı
YEREL

REŞADİYE'DE BİR KOMİSER AÇIĞA ALINDI
Tokat'ta kuş gribi vakası
YEREL

TOKAT'TA KUŞ GRİBİ VAKASI

Zile'de 1 ton atık pil toplandı
YEREL

ZİLE'DE 1 TON ATIK PİL TOPLANDI
Reşadiye'de girişimcilik kursu açılacak
YEREL

REŞADİYE'DE GİRİŞİMCİLİK KURSU AÇILACAK
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

TOKAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Reşadiye'de TEOG sınavı başladı
YEREL

REŞADİYE'DE TEOG SINAVI BAŞLADI
Şehit Halisdemir'in portresini okul duvarına resmetti
YEREL

ŞEHİT HALİSDEMİR'İN PORTRESİNİ OKUL DUVARINA RESMETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası