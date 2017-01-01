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Reşadiye'de kuş gribi incelemesi.

- Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe köyünde görülen tavuk ölümleri üzerine kuş gribi şüphesiyle inceleme başlatıldı.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe köyünde görülen tavuk ölümleri üzerine kuş gribi şüphesiyle inceleme ve bilgilendirme çalışması başlatıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe Köyü'nde son bir ay içerisinde 4 üreticinin 25'e yakın tavuğunun ölmesi üzerine yapılan araştırmada, tavukların kuş gribi nedeni ile öldüğü tespit edilmişti. Geçtiğimiz gün İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık ekipleri tarafından köy karantina altına alınarak 90'a yakın tavuk itlaf edildi. Bugün ise köy sakinlerini konu hakkında bilgilendirmek için İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri köye gitti. Cami hoparlörlerinden anons yapılarak köy sakinleri Köy Camisi'nin bahçesinde toplandı. Burada tavuk yetiştiricilerine ilaç dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, Tokat Tarım İl müdürlüğü tarafından, Köyün giriş ve çıkışlarına "Burada Kuş Gribi ( Tavuk Vebası) Hastalığı vardır. Kanatlı Hayvan ve Hayvan Maddesi Giriş Çıkışı Yasaktır." Yazılı tabelalar asıldı.

Doğantepe Köyü Muhtarı Hayrettin Topçuoğlu yaptığı açıklamada, "Köyümüzde 25 gün önce burada 20 -25 tane tavuk öldü burada. Daha sonra bizde, tatbiki kuş gribi olduğunu anlayamadık . Daha sonra birkaç kişinin daha tavukları öldü. Sonra ben ilçe tarıma haber verdim. Ölen tavuk incelenmek üzere Samsun'a gönderildi. Bize ölümlerin kuş gribinden kaynaklandığı söylendi. Daha sonra buradan toplum sağlığından ilçe tarımdan buraya geldiler. Köyde bulunan canlı veya cansız tavukların hepsini imha edildi. Köy karantina altına alındı. Bunun 14 gün süreceğini söylediler."dedi.

Fatma Yılmaz isimli tavuk yetiştiricisi ise " Bahçede ki mahsullerden, pancardan, lahanadan örnekler alıp götürdüler. Onun için 15 gün bu mahsullerden yemeyeceğiz" dedi.

Bayram Şahin isimli yetiştirici ise , "Arkadaşların birkaç tanesinin tavuğu öldü. Sonra benim tavuklarım öldü. Reşadiye'ye haber vermiş muhtarımız. Bizde öyle öğrendik" dedi.

(GF-



27.04.2017 17:15:03 TSI

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