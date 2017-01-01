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Bursa'da 1 Mayıs eski statta kutlanacak



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İdris Altun

BURSA (İHA) - DİSK, KESK TMMOB ve Bursa Tabip Odası, Bursa'daki 1 Mayıs gösterilerinin Atatürk Stadyumu Meydanı'nda yapılacağını duyurdu.

Saat 12:00'de yürüyüşle başlayacak gösteriler, Darmstad Caddesi'nde kortejler oluşturulmasının ardından stat alanında devam edecek. Saat 13:30'da grupların meydanda yerlerini almasıyla 1 Mayıs konuşması yapılacak. Konuşmaların ardından miting İlkay Akkaya'nın konseriyle son bulacak.

Bursa 1 Mayıs düzenleme komitesi adına açıklama yapan KESK Şube Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Bursa'da emek ve demokrasiyi savunacaklarını ifade ederek, "Bu 1 Mayıs'a kıdem tazminatımıza, iş güvencemize, ifade özgürlüğüne ve insanca yaşama hakkı başta olmak üzere birçok hakkımıza yönelik gerçekleşen saldırıların gölgesinde giriyoruz. Aydınlık yarınlar için haydi 1 Mayıs'a" şeklinde konuştu.

(İA-MŞ)



27.04.2017 17:16:35 TSI

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