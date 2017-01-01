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Asma yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika verildi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın asma yetiştiriciliği kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Sün köyünde asma yetiştiriciliği kursuna katılanlar için sertifika töreni düzenlendi. Sün Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen programa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Elazığ İl Müdürü Abdullah Balcı, Derneği Başkanı Hikmet Çınar ve kursiyerler katıldı.

Tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kapsamında Türkiye genelinde eğitim programları düzenlendiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, "Bizde Elazığ ili olarak tarımsal nüfus gençleşiyor protokolü çerçevesinde 57 tane projemizi bu yıl bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde onaylatarak 2017 yılı programı içerisinde dahil ettik. Bu programlarımızdan bir tanesi de Sün köyümüzde asma yetiştiriciliği kursudur. Bu kursumuza 18 tane üyemizin katılımıyla gerçekleştirdik" dedi.

Daha sonra asma yetiştiriciliği kursuna katılan 18 kursiyere sertifikaları verildi.

(YÖ-HİV-Y)



27.04.2017 17:24:46 TSI

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