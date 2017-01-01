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Vali Gül'den, okullara ziyaret



(Fotoğraflı)



SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül, bazı okulları ziyaret etti.

İlk olarak Sivas Fen Lisesi'ni ziyaret eden Vali Gül, burada öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi. Daha sonra okul müdürü Birol Elmacıoğlu ve öğretmenler ile bir araya gelen Gül, okulun eğitim kalitesinin ve başarısının daha da arttırılması üzerine fikir alışverişinde bulundu. Bireysel başarıdan ziyade kolektif başarının önemine dikkat çeken Gül, "Bir öğrenciden, bir öğretmenden ziyade; öğretmenlerin kolektif katkısı, öğrencilerin kolektif çalışması kurumsal başarıyı getirir." dedi.

Daha sonra Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Vali Gül, okul müdürü Abdulkadir Selvi ve öğretmenler ile bir süre sohbet etti. Daha sonra okulu gezen Vali Gül, sınıflarda öğrenciler ile görüşerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gül, okulda Afrika ve Asya kıtası başta olmak üzere 16 farklı ülkeden 24 öğrencinin eğitim aldığı sınıfı da ziyaret ederek yabancı öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gül, son olarak Muzaffer Sarıözen Güzel Sanatlar Lisesi'ni de ziyaret etti. Burada Okul Müdürü Harun Kaya ve öğretmenler tarafından karşılanan Gül, okulu gezdikten sonra öğrencilerin müzik dinletisi programına katıldı. Dinletinin son bölümünde sözlerini Muzaffer Sarıözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yazdığı ve bestesini ise okul müzik öğretmeni Mustafa Dağdeviren'in yaptığı 15 Temmuz marşı seslendirilirdi. Vali Gül, dinletinin ardından marşı çok beğendiğini belirterek koroya teşekkür etti.

(UY-Y-)



27.04.2017 17:42:07 TSI

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