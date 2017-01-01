27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Tanır'ın acı günü

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:45
Başkan Tanır'ın acı günü
Başkan Tanır'ın acı günü

(Fotoğraflı)

Ali Karataç
ANTALYA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Finike ilçe Başkanı Okan Tanır'ın babası Mahmut Tanır 84 yaşında hayatını kaybetti.
CHP Finike ilçe Başkanı Okan Tanır'ın emekli öğretmen babası Mahmut Tanır (84) doğum gününde hayatını kaybetti. Tanır'ın cenazesi Merkez camisinde kılınan namazın ardından İskele Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, CHP Milletvekili Devrim Kök ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(AK-SÇ-Y)

27.04.2017 17:53:51 TSI
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