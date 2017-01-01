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Beğişliler 17. Geleneksel Piknik ve Pilav Şenliği



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Korkuteli'ne bağlı Beğişliler Kültür ve Dayanışma Derneği ve Beğiş Mahalle Muhtarlığının 17'incisini düzenleyeceği Piknik ve Pilav şenliği 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

21 Mayıs Pazar günü Beğiş yaylasında gerçekleşecek olan 17'inci Geleneksel Beğiş yayla şenliği bu yıl farklı etkinliklerde olacak. Beğiş yayla şenliğinde halk oyunları, yöresel yarışmalar, mahalli oyunlar, mahalli sanatçı konseri, piknik ağası seçimi gerçekleşecek.

Beğişliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Dincer, "Bu yıl 17'incisini gerçekleştireceğimiz pilav şenliği 21 Mayıs Pazar günü yaylamızda yapacağız. Amacımız birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek, tanışmak, kaynaşmak, akrabalık bağlarımızı canlı tutmaktır. Şenlik geleneğini, toprak sevgisini, komşu ve akraba bağlılığını bu türlü sosyal kültürel etkinliklerle gelecek nesillerimize aşılamaktır. Bu şenlikler köyümüze her yönden katkı sağlayacaktır. Tüm Antalya halkını ve çevre il ve ilçeden, köyden herkesi şenliklerimize davet ediyoruz" dedi.

(AD-Y)



27.04.2017 18:13:28 TSI

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