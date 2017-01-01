YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BEÜ ile Çaycuma TSO arasında protokol imzalandı

BEÜ ile Çaycuma TSO arasında protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Emrah Yıldız

ZONGULDAK (İHA) - BEÜ Çaycuma Kampüsünde yeni yemekhane ve kantin binası yapımı için Çaycuma Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Rıfat Sarsık ile BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer arasında protokol imzalandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Kampüsünde yeni yemekhane ve kantin binası yapımı için Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile BEÜ arasında bir protokol imzalandı. BEÜ Çaycuma Yerleşkesinde gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Rıfat Sarsık, Çaycuma TSO Meclis Başkanı Erdoğan Güney, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ergun Çelik, Coşkun Sarıel, Halil Akcan, Çaycuma MYO Müdürü Hikmet Yazıcı, Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokul Müdürü Umut Güneş Sefercik, Çaycuma Gıda ve Tarım MYO Müdürü V. Ferhat Şen katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer ile Çaycuma TSO Başkanı Rıfat Sarsık'ın karşılıklı imza attıkları protokol ile BEÜ Çaycuma Kampüsüne yeni bir yemekhane ve kantin binası hayata geçirilecek. Hibe yolu ile anahtar teslim şekilde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılarak BEÜ'ye teslim edilecek yeni yemekhane ve kantin binası toplam 800 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni yemekhane ve kantin binasının 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce hizmete alınması planlanıyor.



"Üniversitemizin Çaycuma Yerleşkesindeki Başarısının Bir Parçası Olmak İstiyoruz"

İmza töreninin ardından bir konuşma yapan Çaycuma TSO Başkanı Rıfat Sarsık, "Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin son dönemde yaptığı büyük atılımı dikkat ve takdir ile takip ediyor ve bizler de bu başarı sürecinin bir parçası olmayı istiyorduk. Çaycuma kampüsümüz son yıllarda inanılmaz değişti. Hem fiziksel olarak tam bir üniversite kampüsüne dönüştü hem de yeni açılan eğitim birimleri ile öğrenci sayısında beklentimizin ötesinde bir artış gerçekleşti. En son bu yıl Çaycuma Gıda ve Tarım MYO'nun kurulmasından ve hemen öğrenci almaya başlayacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çaycuma kampüsümüzün bu büyümesine devam edeceğine inanıyoruz. Bu konuda büyük emek veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e güveniyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ile karşılıklı olarak imza attığımız bu protokol ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası olarak üniversitemize kalıcı bir eser bırakacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde başlamayı planladığımız yeni yemekhane ve kantin binasını önümüzdeki eğitim yılına yetiştirerek üniversitemize destek vermek için gerekli çalışmaları yapacağız. Bu projemizin hayata geçmesine imkân veren Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkürler ediyor, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne ve Çaycuma'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Üniversitemiz Paydaşları İle Kararlı Bir Şekilde Büyümesine Devam Ediyor"

Çaycuma TSO Başkanı Rıfat Sarsık'a destekleri için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer yaptığı değerlendirmede, "Tüm kampüslerimizde olduğu gibi Çaycuma Kampüsümüzde de son yıllarda önemli bir büyüme ve gelişme ivmesi yakaladık. Kalite odaklı bu büyümenin devam etmesi için Merkez ve İlçelerimizde tüm paydaşlarımızla çok değerli işbirlikleri kuruyor ve bu işbirliklerini her geçen gün artırıyoruz. Bu bağlamda bugün Çaycuma TSO Başkanımızla önemli bir protokole imza attık. Üniversitemizin fiziki imkânlarını geliştirerek öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için daha nitelikli kampüsler oluşturmak adına yürüttüğümüz çalışmalarda Çaycuma'da bize önemli bir destek sağlayan Sayın Rıfat Sarsık'ın şahsında Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasına, değerli yöneticileri ve üyelerine şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum. Yine Çaycuma kampüsümüzün gelişimi ile ilgili her türlü desteği sağlayan ve bugün de aramızda bulunan Çaycuma Kaymakamımız Sayın Serkan Keçeli'ye teşekkür ediyorum. Yapılacak yatırımın Çaycuma'ya hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(EY-OA-Y)



27.04.2017 19:16:09 TSI

NNNN

