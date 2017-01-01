27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce Üniversitesi'nden "Kare Kare Düzce'de Bahar" fotoğraf sergisi

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:58
Düzce Üniversitesi'nden "Kare Kare Düzce'de Bahar" fotoğraf sergisi
Düzce Üniversitesi'nden "Kare Kare Düzce'de Bahar" fotoğraf sergisi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Vildan Işık Şen yürütücülüğünde düzenlenen ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen "Kare Kare Düzce'de Bahar" adlı fotoğraf sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sanat Eğitimi dersi kapsamında, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2A ve 2B öğrencilerinin Nisan ayı içerisinde hazırladığı fotoğraf sergisi, 3 Mayıs 2017 tarihe kadar Eğitim Fakültesi'nde ziyaretçilere açık olacak.
Temel sanat eleman ve ilkelerinin, doğa incelemesi yoluyla öğretimin gerçekleştirildiği, özellikle renk ve doku çalışmalarının yapıldığı fotoğraf sergisi ile Düzce'nin bitkisel zenginliğine dikkat çekildi.
Geleceğin öğretmen adayı olan öğrenciler, "Kare Kare Düzce'de Bahar" adlı fotoğraf sergisi projesi ile sergi hazırlama aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme imkanı elde etti.
(TT-OA-Y)

27.04.2017 20:07:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Balıkçı barınağına hayırsever desteği
YEREL

BALIKÇI BARINAĞINA HAYIRSEVER DESTEĞİ
Düzce Üniversitesi'nde &quot;Bosna Hersek'te Ormancılık&quot; konulu konferans
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE "BOSNA HERSEK'TE ORMANCILIK" KONULU KONFERANS
Engelliler bir günlüğüne üniversiteli oldu
YEREL

ENGELLİLER BİR GÜNLÜĞÜNE ÜNİVERSİTELİ OLDU
Düzce'deki zehirlenme iddiası
YEREL

DÜZCE'DEKİ ZEHİRLENME İDDİASI
Düzce'de engellilerin sorunları konuşuldu
YEREL

DÜZCE'DE ENGELLİLERİN SORUNLARI KONUŞULDU
Kalıcı konutlardaki oyun parkları yenileniyor
YEREL

KALICI KONUTLARDAKİ OYUN PARKLARI YENİLENİYOR
Düzce'de ölü yunusların karaya vurması
YEREL

DÜZCE'DE ÖLÜ YUNUSLARIN KARAYA VURMASI
Düzce'de yan yol giderlerinde temizlik yapıldı
YEREL

DÜZCE'DE YAN YOL GİDERLERİNDE TEMİZLİK YAPILDI
Düzce Üniversitesi Rektörü ögrenci temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ÖGRENCİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Tenis il birinciliği ödülleri verildi
YEREL

TENİS İL BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler başlıklı panel düzenlendi
YEREL

ŞEHİR-İNSAN MEDENİYET KÖPRÜSÜ ÖRNEK KİŞİLİKLER BAŞLIKLI PANEL DÜZENLENDİ
Akçakoca'da çevre düzenleme çalışmaları başladı
YEREL

AKÇAKOCA'DA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Düzce Üniversitesi'nde engelsiz yaşam festivali düzenlendi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE ENGELSİZ YAŞAM FESTİVALİ DÜZENLENDİ
Turizm sempozyumu Ankara'da gerçekleştirildi
YEREL

TURİZM SEMPOZYUMU ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ekstil fabrikasında yangın tatbikatı
YEREL

EKSTİL FABRİKASINDA YANGIN TATBİKATI
Akçakoca'da sokaklar yenileniyor
YEREL

AKÇAKOCA'DA SOKAKLAR YENİLENİYOR
Sokak hayvanları aşılandı
YEREL

SOKAK HAYVANLARI AŞILANDI
Standard Profil Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
YEREL

STANDARD PROFİL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Düzce'de 10 yunus ölüsü karaya vurdu
YEREL

DÜZCE'DE 10 YUNUS ÖLÜSÜ KARAYA VURDU

Seferberlik sonrası 4 bin 500 kişiye istihdam sağlandı
YEREL

SEFERBERLİK SONRASI 4 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI
Bisiklet yollarına detaylı inceleme
YEREL

BİSİKLET YOLLARINA DETAYLI İNCELEME
Güreş salonu için geri sayım başladı
YEREL

GÜREŞ SALONU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Melen su park 6 ay içinde bitecek
YEREL

MELEN SU PARK 6 AY İÇİNDE BİTECEK
Cemikebir Mahallesindeki çevre yolları asfaltlanıyor
YEREL

CEMİKEBİR MAHALLESİNDEKİ ÇEVRE YOLLARI ASFALTLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası