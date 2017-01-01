YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Üniversitesi'nde "Bithynia Bölgesi" anlatıldı

Düzce Üniversitesi'nde "Bithynia Bölgesi" anlatıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün düzenlediği "Roma Döneminde Bithynia Bölgesi" başlıklı konferansta, Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çapar, öğrencilerle bir araya geldi.

Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Allı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Ertuğrul, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Bithynia bölgesinin Grek ve Bizans döneminde sınırlarının tam olarak belirlenemediğini ifade eden Prof. Dr. Ömer Çapar, bölgenin İstanbul Kadıköy'den Sinop'a kadar uzandığını dile getirdi. Bu bölgede farklı pek çok kavmin yaşadığını söyleyen Çapar, bölgede Grek ve Roma kültürünün hakim gibi gözüktüğünü ancak bölgede pek çok kültürün birbirinden etkilendiğinin tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu'nun, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen sanatsal ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu dillendiren Prof. Dr. Ömer Çapar, Bithynia bölgesinde yerleşimlerin hep kabileler, boylar şeklinde olduğunu ifade etti. Yerleşim yerinde yapılan kazılar ve araştırmalar sonucu farklı ev eşyalarının bulunduğunu belirten davetli konuşmacı, bu bulguların farklı kabile ve boyların aynı yerleşim yerlerinde birlikte yaşadıklarını gösterdiğine işaret etti.

"Roma Döneminde Bithynia Bölgesi" başlıklı konferans, Prof. Dr. Ömer Çapar'a teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.

(TT-OA-Y)



27.04.2017 20:12:11 TSI

NNNN

