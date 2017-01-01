YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuşadası'nda şan resitali

Kuşadası'nda şan resitali



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - İbramaki Sanat Galerisi bu hafta unutulmaz bir klasik müzik dinletisine daha ev sahipliği yaptı.

Piyanoda Aleksander Mekaev'in yer aldığı Berna Özkut Şan Resitali Kuşadalı sanatseverlerin büyük beğenisini aldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından her Çarşamba günü düzenlenen "İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri" kapsamında gerçekleşen konserde Bena Özkut tarafından seslendirilen birbirinden güzel eserler salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

(ZH-MB-Y)



28.04.2017 07:46:22 TSI

NNNN

