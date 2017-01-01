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Erzurum Kalesi restorasyon projesi hazırlandı

28 Nisan 2017 Cuma, 08:18
Erzurum Kalesi restorasyon projesi hazırlandı
Erzurum Kalesi restorasyon projesi hazırlandı
- Tepsi minare güçlendirilecek, hamam ve kale mescidi onarılacak

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Erzurum Kalesi restorasyon projesi hazırlandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Rölöve ve Anıtlar Kurulu tarafından projesi hazırlanan Erzurum Kalesinin Mayıs ayında restorasyona alınacağını ve projenin DAP İdaresi tarafından finanse edileceğini belirtti.

Tepsi minarenin saati çalıştırıldı
Almaz, restorasyon projesi kapsamında Tepsi minare güçlendirilmesi, hamam ve kale mescidinin onarımı, yürüyüş yolları proje çalışmaları, burçlarda toplanma alanları, surlara paralel gezinti alanları bulunacağını belirterek, "Bu yıl restorasyonunun büyük oranda bitirilmesi planlanmaktadır. Bilindiği üzere uzun zamandır kalenin restorasyonu gündemimizdeydi. Bu arada yaklaşık 5 yıldır çalışmayan tepsi minare saati yapılan bakımlarla çalıştırılmıştır. Restorasyonun tamamlanması ile çevre düzenlemeleri ile birlikte kale alanı son derece bir turistik ve kültürel alan haline dönüşmüş olacaktır." diye konuştu.
(AT-AT-Y)

28.04.2017 08:27:25 TSI
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