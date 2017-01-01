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Erzincan Besi OSB için gücünü birleştirdi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yürütülen çalışmalarda hızla yol alınıyor.

Erzincan'da kurulması planlanan Besi OSB 1.335 dekarlık alanda inşaa edilecek. Besi OSB'de toplam 120 ahır kurulacak. Ahırlar 50-199 baş kapasiteye sahip olacak. Besi OSB toplam 9.450 hayvan kapasitesine sahip olacak ve tesiste 25 civarında işçi istihdamı gerçekleşecek. OSB bünyesinde et entegre tesisi ile biyogaz tesisi kurulması da planlanıyor.

Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi istişare toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ali Arslantaş'ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Daire Başkanı Fethi Molla ve organize sanayi bölgesi ile ilişkili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Besi OSB ile ilgili çalışmaların hızla sürdürüldüğünü, şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti. 2017 yılı sonlarında temel atmayı planladıklarını ifade eden Vali Arslantaş, OSB'nin kurulması için Erzincan'ın tüm kurum ve kuruluşları ile tek yumruk olduğunu, tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da böyle bir tesisin Erzincan'a ekonomik açıdan büyük faydalar sağlayacağını ifade ederek, Erzincan Belediyesi olarak tam destek vereceklerini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fethi Molla ise 3 günlük bir etüd çalışması için Erzincan'a geldiklerini, OSB ile ilgili çalışmalarını son derece verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Toplantıya katılan tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri OSB'nin kurulmasına tam destek verirken, mevzuat açısından hiçbir sakınca bulunmadığını, OSB'nin kurulması için tüm şartların uygun olduğunu ifade ettiler.

Toplantı sonrası Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve katılımcılar OSB'nin kurulacağı bölgeye giderek alanda incelemelerde bulundular.

(FG-Y)



28.04.2017 08:28:25 TSI

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