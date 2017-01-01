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Yaşar Karayel'den 'dolandırıcılık' uyarısı



(fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Birlik Vakfı Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesi ve önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, "Bizim adımıza dost ve sanayicilerimizi arayarak dolandırıcılık yapılmaktadır" uyarısında bulundu.

Yaşar Karayel, "Aman dikkat! Bizim adımıza bazı dost ve sanayicilerimizi arayarak hastalık ve yardım bahanesiyle sahtekarlık ve dolandırıcılık girişimleri yapılmaktadır" uyarısını yaptı. Karayel, "Arayan numaralar tespit edilmiş ve emniyete bildirilmiştir. Bu gibi dolandırıcılık şebekelerine itibar edilmemesi konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesini saygıyla arz ediyorum" ifadesinde bulundu.

(AÖ-Y)



28.04.2017 08:37:06 TSI

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