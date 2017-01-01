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Aydın'da elma üreticilerine eğitim verildi

28 Nisan 2017 Cuma, 09:18
Aydın'da elma üreticilerine eğitim verildi
Aydın'da elma üreticilerine eğitim verildi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesinde 27 elma üreticisine eğitim verildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Kuyucak Belenova Mahallesinde düzenlenen eğitim ile çiftçilere elmalarda görülen hastalık ve zararlılar konusunda bilgi verildi.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde görevli teknik elemanlar tarafından yapılan eğitimlerde, üreticilerin elma bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılar ile bunların mücadeleleri üzerinde özellikle duruldu.
Belenova Mahallesi Küçükova mevkisinde kurulu bulunan elma erken tahmin uyarı sisteminin güncellenmiş hali ve verilerin okunması ile de ilgili üreticilere gerekli açıklamalarda bulunuldu.
Toplam 27 üreticinin katıldığı toplantı bitki sağlığı konularında sorulan genel soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. Toplantı sonrasında arazide elmanın ana zararlısı konumunda olan elma içkurdu ve elma gövde kurdunun çıkış dönemlerini saptamak amacı kullanılan feromon tuzaklarının asılması ve kontrolü ile ilgili gerekli işlemler uygulamalı olarak üreticilere gösterildi.
(OD-MB-Y)

28.04.2017 09:26:43 TSI
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