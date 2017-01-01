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Adana'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu ve Tufanbeyli ilçelerinde pazar günü tesis, bakım ve Teiaş çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Havutlu, Kayarlı, Taşçı, Doğankent Bahçelievler, Doğankent Cumhuriyet, Doğankent Kışla, Çotlu, Ağzıbüyük, Düzce, Şeyhmurat, Danışment, Sağdıçlı, Denizkuyusu, Aydıncık, Solaklı Cumhuriyet, Levent, Güzelevler, Koza, Yunus Emre, Bahçelievler, Yeşil Bağlar, Köprülü, İncirlik Cumhuriyet ve Yenidoğan Mahalleleri ile Sinanpaşa Mahallesi Aksantaş Toki Konutları, Yüreğir Belediyesi Hizmet Binası, Hiltonsa, Astaş Mühendislik, PTT Şantiyesi, Doğuş Mermer, Renoult Servis, Kantariyeciler, Petrol Ofisi, Demirağlar, Keresteciler Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, ABD Konsolosluğu, Nurs Lokman Hekim, Sayıoğlu Nakliyat, AÇS Su Pompası, Sarmaksan, Akdemir Metal, Dedeoğlu Bisiklet, Ruşen Civata, Ege Yıldız, Efes Pilsen Orta Okulu, Demirciler Sitesi, Başaran Cam, Isuzu Oto, Traktörcüler Sitesi, Yılmazlar Alüminyum, Toptancılar Sitesi, Yıldırım Kardeşler, Necmeddin Sığınç, Altek Makina, Kartal Gazi, Tekbaş Oto, Adana Cam, Arvato, Ünlü Döküm, Toprak Un, Aygaz, Kambeton, Aras Kargo, Aktel, Ertan Tekstil, Kayalar Tekstil, Çavuşoğulları ve Ernil Tekstil, Germaksan, Hilal Ambalaj, Üç Metal, Madenci ile Çimsa, Dental Plaza, Saltaş Plastik, Gizerler Ford Servisi, DRK Lojistik, Cemiloğlu Petrol, Turkuaz Matbaacılık, Hürriyet Gazetesi, Toyota Onatça, Savaş Yıldırım, Et ve Süt Kurumu, Çotlu Sulama Birliği, Efes Pilsen Fabrikası ve Besler Yağ Fabrikasına 08:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Sarıçam ilçesi Yeni ve Kemalpaşa mahalleleri ile Dental Plaza, Saltaş Plastik, Cemiloğlu Petrol, Orcan Petrol, Çukurova Beton, Etsun Entegre, İkra Lojistik, MNG Kargo, Garip Tavukçuluk, Bilen Plastik, Burak Galvaniz, Aykon Oto, Aktif Asma Tavan, Yurtiçi Kargo, Hektaş AŞ.,Yaper Gıda, Şahin Nakliyat, Aytek Konfeksiyon, Doğangü Lastik, Asya Nakliyat, Cenker Kimya, SYNGENTA Tarım, Akhan Un, Bağışlar Un, Erika Mobilya, Sönmezler Makine ve Mobak Un 08:00-16:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesine 12:00-15:00 saatleri arasında, Akkapı Mahallesi Kanal Set üstü Garip Şire, Adana Yem, Aysugün Enerji, Garip Tavukçuluk, Yılmaz Mobilya, Saray Piliç ve Kral Plastik'e 09:00-12:00 saatleri arasında, Ova, Onur ve Yeşiloba mahalleleri ile Yeni Metal Sanayii Sitesi, Orta Ölçekli Sanayi Sitesine 09:00-11:00 saatleri arasında, Ova Mahallesi Tekel Caddesi, Deniz Plastik ve Cengiz Arslan Plastik'e 09:00-15:00 saatleri arasında, Uçak Mahallesi 43030, 43154, 43152, 43148 ve 43150 sokaklara 14:00-18:00 saatleri arasında, Cemalpaşa Mahallesi Ethem Ekin Sokağa 13:00-15:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Aşık Sefai, Aşkabat, Bakü, Ahmet Ural, Cahit Işıkoğlu, Nur Sultan Nazarbayev, 88, 95, , 58, 45 ve 90 nolu sokaklarda 09:00-14:00 saatleri arasında, Mercimek, Üçdutyeşilova, Yeşilbahçe, Sarıbahçe, Akdam, Camuzağılı, Çatalhüyüki, Yeşildam ve Ağaçlı mahalleleri ile Açık Cezaevi, Tiğem ve Öyke Tarım'a 09:00-15:00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Danacılı Mahallesi Çiftlik Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında, Sucuzade Mahallesi 30095, 30067, 30093, 30091, 30089 ve 30101 sokaklarda 09:00-12:00 saatleri arasında, Bey Mahallesi 16094, 16098 ve16042 sokaklarda 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Tufanbeyli ilçesi Yenicami Mahallesi Camili, Konuk, Çiğdem, Çiçek, Yaren, Vatan, Merkez Cami, Kavaklıdere, Fatih Terim, Beşoluk, Abdurrahman Karaduman sokaklar, İstiklal Mahallesi, Meltem, Şirin, İnci, İkioluk, Fatih Terim, Şehit Ahmet Batkı, Saimbeyli ve Abdurrahman Karaduman sokaklar, Cumhuriyet Mahallesi Acar, Kıvılcım, Akın, Sevgi, Akasya, Gizem, Vatan, Kızıltepe, Esentepe, Şehit İlbey, Şehit Zafer Özçay, Saimbeyli, Kışla, Gedik, Bahçelievler ve Sezen sokaklarına 08:30-13:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

(ELF-Y)



28.04.2017 09:56:31 TSI

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