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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Çocukken rol yaptığı avukatlık mesleği oldu

28 Nisan 2017 Cuma, 09:54
Çocukken rol yaptığı avukatlık mesleği oldu
Çocukken rol yaptığı avukatlık mesleği oldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydınlı Didem Çetinkaya'nın çocukluk yıllarında tiyatro sahnesinde canlandırdığı rol olan avukatlık, mesleği oldu. Tiyatro oyunundaki rolü ile avukatlık mesleğine merak duyan Çetinkaya, "Sahnedeki rolüm gerçek oldu" dedi.

Aydın'da yaşayan 23 yaşındaki Didem Çetinkaya, sahne aldığı tiyatro oyunundaki rolü gerçeğe dönüştü. İlkokulda öğrenim görürken tiyatro etkinliğine katılan Çetinkaya, sahnelenen oyunda avukat oldu. Çocuk yaşta avukatlık cübbesini giyen Çetinkaya, oynadığı rolden etkilenerek avukat olmaya karar verdi. Hayallerini süsleyen avukatlık mesleği için Çetinkaya, 2011 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitimini 2015 yılında tamamlayan Çetinkaya, İlker Üstündağ ve eşi Aslı Üstündağ'ın yanında avukatlık stajına başladı. Stajını başarıyla tamamlayan Çetinkaya, düzenlenen törenle yemin edip cübbesini giyerek avukatlık mesleğine adım attı.

"İyi ki avukat olmuşum"
Avukat olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Çetinkaya, "İlkokulda tiyatro oyunda avukat olmuştum. O rolden çok etkilendim ve avukat olmaya karar verdim. Büyük bir azim göstererek avukat olmayı başardım. Sahnedeki rolüm ve hayallerim gerçek oldu. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Mesleğime başladıktan sonra da iyi ki avukat olmuşum diyorum. Büyük bir keyifle mesleğimi yerine getirmeye çalışıyorum. Avukat olmam da emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
(MB-Y)

28.04.2017 10:02:19 TSI
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