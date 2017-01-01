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YYÜ Teknokent'ten Urmiye Üniversitesine ofis verildi

28 Nisan 2017 Cuma, 10:05
YYÜ Teknokent'ten Urmiye Üniversitesine ofis verildi
YYÜ Teknokent'ten Urmiye Üniversitesine ofis verildi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İran Urmiye Üniversitesi yetkilileriyle bir toplantı yaparak kendilerine Teknokent ofis anahtarını sundu.
YYÜ Teknokent'te Rektör Prof. Dr. Peyami Battal başkanlığındaki heyet ile aralarında İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Hossein Ghassemi ve İran Urmiye Üniversitesi Rektörü Prof. Rahim Hobbenaghi'nin de bulunduğu heyetle toplantı yapıldı. Toplantının ardından İranlı heyete Rektör Battal tarafından YYÜ Teknokentte kendilerine tahsis edilen ofisin anahtarı verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan YYÜ Rektörü Battal Türkiye İran Forumu çerçevesinde İran'dan gelen heyete üniversiteyi gezdirdiklerini ifade ederek, "Teknokentteki çalışmalar hakkında kendilerine bilgiler verildi. Teknokentte yapılan çalışmalardan memnun kaldılar. Urmiye Üniversitesi daha önce bizden bir ofis istemişti. Bizde onlara tahsis ettiğimiz ofisin anahtarını kendilerine verdik. Onlarda bize Urmiye'de bir ofis verdiler. İnşallah en kısa sürede Urmiye'ye gidip ofisimizi teslim alacağız. İranla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Türkiye-İran forumunda da bunun gerekliliğini gördük. Zaten hali hazırda Urmiye Üniversitesi ile uluslararası düzeyde çeşitli etkinliklerimiz var. Teknokentimiz bu açıdan da çok önemli" diye konuştu.
YYÜ Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş ise Türkiye-İran arasındaki dostane ilişkilerin devam etmesi ve hedeflenen ticaret hacmine ulaşılmasında Teknokentin önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, "Şu an iki İranlı firma ile anlaşma yaptık. Bir firma ile de anlaşmaya varmak üzereyiz" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

28.04.2017 10:13:55 TSI
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