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TRT Radyo Köyü Bursa'ya geliyor

28 Nisan 2017 Cuma, 10:08
TRT Radyo Köyü Bursa'ya geliyor

BURSA (İHA) - TRT, Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcının 90. yıldönümünü, Bursa ve İzmir'de düzenlenecek olan Radyo Günleri etkinliklerinin yanı sıra 90 saat boyunca kesintisiz yayın yaparak ve canlı yayın otobüsü ile TRT radyolarının olduğu bütün bölgeleri ziyaret ederek kutlamaya hazırlanıyor.
Bursa'daki kutlamalar kapsamında, Merinos Park'ta kurulacak olan Radyo Köyünde 2 Mayıs ile 7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle, yayıncılar ve radyo dinleyicileri bir araya gelecek. Camdan inşa edilecek canlı yayın kabininde TRT Nağme, TRT Türkü, TRT Radyo Haber'in programlarının yanı sıra Olay FM, Radyo Es, Bursa FM, Karadenizim FM'in de aralarında bulunduğu Bursa'nın sevilen radyolarının yayınlarının bazıları da burada gerçekleştirilecek.
TRT'nin, 27 Nisan 2017'de saat 13.00'ten sonra Merinos Park'ta kurulumuna başlayacağı Radyo Köyünde, ayrıca her akşam 20.30'dan itibaren ücretsiz konserler düzenlenecek ve TRT sanatçıları, dinleyicileri ile bir araya gelecek. 2 Mayıs Salı akşamı TRT Müzik Harmanyeri konseri, 3 Mayıs Çarşamba Fasıl, 4 Mayıs Perşembe Tasavvuf, 5 Mayıs Cuma Hıdrellez ve 6 Mayıs Cumartesi Türk Sanat Müziği konserleri ile Bursalılar müziğe doyacak. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları ile Mehteran Takımı ve Roman Orkestrası da özel programları ile TRT Radyo Köyünde sahne alacak.
2 Mayıs-7 Mayıs tarihleri arasında Merinos Park'ta gerçekleşecek olan Radyo Günleri etkinliklerinde ayrıca, Radyo Tiyatrosu ve Bursa'nın geleneksel Karagöz- Hacivat oyunu performanslarına da yer verilecek.
(MA)

28.04.2017 10:17:33 TSI
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