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Mardin'de 'Kariyer Günleri' etkinlikleri başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de geleneksel hale getirilen 'Kariyer Günleri' etkinlikleri başladı.

Mardin'de geleneksel '3. Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi. Nusaybin Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Yüksek Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Yavuz Dinç; öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle okulun sosyal, sportif ve akademi başarıyı yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda çeşitli etkinlik ve programların yapıldığını anlatan Dinç, Kariyer Günleri'nin öğrencilere ciddi katkılar sunacağını düşündüklerini belirtti. Kariyer planlamasının önemine de vurgu yapan Dinç, "Başarının sırrı çeşitli şekilde dillendirebilir. Hayatta şans diye bir kelimenin olduğunu düşünürsek, bana göre şans fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır. Fırsat, kaçtıktan, zaman geçtikten sonra durumun telafisi yoktur. Bugünkü durumumuz dünkü tercihlerimiz, bugünkü tercihlerimiz ise yarınki durumumuz olacaktır" dedi.

Öğretim Görevlisi Mehmet Celal Gültekin ise öğrencilerin meslek gruplarını kağıt üzerinde değil yüz yüze gelerek tanımasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Öğrencilerin, ayrıca merak ettikleri soruların da sorulma imkanını yakaladıklarını aktaran Gültekin, etkinliklerin süreceğini aktardı.

Topluluk Başkanı Hülya Kırhan da bu tür etkinliklerin öğrencilerin kendi kariyer planlamalarını yapmalarında yol gösterici bir etkiye sahip olması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Soru cevap şeklinde devam eden etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(MSK-AKK-Y)



28.04.2017 10:18:18 TSI

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