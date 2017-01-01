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Tasarım öğrencileri köy okulunu renklendirdi



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Göynücek'in Karaşar köyündeki okulun dış cephesini çocuk figürleriyle boyadılar.

İl merkezine 60 kilometre uzaklıktaki 122 öğrencisi olan okulun dış cephesinin bir hafta süren yoğun çalışmaların ardından yeniden düzenlendiğini belirten Tasarım MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Burak Eryılmaz, "Akademisyenlerimizin de destek verdiği etkinlikte öğrencilerimiz okulun duvarlarını çeşitli desen ve figürlerle boyadılar. Bu çalışmanın çocukların okullarını daha fazla sevmesini sağlayıp derslerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Çalışmalarına destek olan Göynücek Kaymakamı Hasan Doğan'a, okul yöneticilerine ve öğretmenlerine, Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Aysel Güney Türkeç'e, etkinlikte görev alan öğrencileri ile kendilerini ikramlarıyla ağırlayan köy sakinlerine teşekkür eden Eryılmaz, "Yüksekokulumuz bir taraftan gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yenilikçi, girişimci ve lider özelliklere sahip öğrenciler mezun ederken diğer taraftan akademisyeniyle öğrencisiyle toplumumuzda görsel sanatlara ilgiyi arttırmaya ve toplumda genel bir tasarım bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamaya devam ediyor" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



28.04.2017 10:23:08 TSI

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