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Mali müşavirlerin eğitim seminerleri sürüyor

28 Nisan 2017 Cuma, 10:35
Mali müşavirlerin eğitim seminerleri sürüyor
Mali müşavirlerin eğitim seminerleri sürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odasında eğitim seminerleri sürüyor. Bu kapsamda 4857 sayılı iş kanununun teftişleri ile ilgili uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve sorunlar konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.
Oda binasındaki seminer öncesi konuşan Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, meslekleri için sürekli eğitimin önemine değindi. Özselek, "Bir taraftan sürekli değişen mevzuatı takip eden, diğer yandan artan iş yükü karşılığında çalışan bir mesleği icra ediyoruz. Bu sebeple devamlı güncel bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Bürolarımızdaki yoğun iş temposuna ayak uydururken aynı zamanda mesleki eğitimleri takip ederek bilgimizi güncel tutuyoruz. Düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim seminerleri mesleğimizin bir parçası oldu. Sizlere en faydalı ve en güncel bilgiyi sağlayacak seminerleri düzenlemenin gayreti içerisindeyiz" dedi.
Bu yıl birincisi düzenlenecek yaza ilk adım eğitim seminerinin 3-6 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirileceğini ve kayıtların dolduğunu ifade eden Özselek, gösterilen ilgi için teşekkür etti.
Seminerde, iş başmüfettişi Suat Şimşek ve iş müfettişi Hakan Küçüktürk, 4857 sayılı iş kanununun teftişleri ile ilgili uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve sorunları anlattı.
(İHA-İP-Y)

28.04.2017 10:43:58 TSI
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