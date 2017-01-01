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Alanya'da 10 bin adet su kabağı fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi' yetiştirilen 10 bin adet su kabağı fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yaklaşık 300 yıldır ilçenin yerli halkı tarafından verilen şekillerle günlük ev eşyası olarak kullanılan, Alanya'ya gelen turistlere üzerine yapılan oyma ile kakma işlemleriyle süs eşyası olarak da satılan su kabağının üretiminin artırılması üretime teşvik edilmesi amacıyla vatandaşlara fidesi dağıtıldı.

Alanya Kent Konseyi tarafından 'Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi' kapsamında ilçenin en kalabalık pazarı olan Cuma Pazar'ına getirilen 10 bin adet kabak fidesine ilgi yoğun oldu.

"Unutulmaya yüz tutmuş değerleri kazandırmaya çalışıyoruz"

Geçen aylarda başlattığımız Alanya ve Çevresi Sukabağı Geliştirme Projesi' kapsamından kabak fidelerini toprakla buluşturduklarını aktaran Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, bugün de fideleri halka dağıtıklarını söyledi. Çok kapsamlı bir proje olduğunu söyleyen Özcan," Alanya'da birçok unutulmaya yüz tutmuş değerleri kazandırmaya çalışıyoruz. Burada halkımıza da geçim kaynağı sağlayarak ekonomik girdi sağlamaya hedefliyoruz. Projeye halktan çok güzel tepkiler var. Halkımızın da katılımıyla fideleri dağıtmaya başladık. Şu anda elimizde yaklaşık 10 bin fide var. Bugün bunu halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz" dedi.

(EA-Y)



28.04.2017 10:52:45 TSI

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