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Şehir magandaları tahrip etti



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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından 2012 yılında tamamlanarak emekli ve engelli vatandaşların hizmetine giren, Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki Mustafa Mansız Hobi Bahçesi'nde bulunan kulübeler, şehir magandaları tarafından tahrip edildi.

Tepebaşı Belediyesinin kent yaşamı içerisinde doğayla insanı buluşturan projesi hobi bahçelerinden biri olan Mustafa Mansız Hobi Bahçesinde bulunan sayısı 20'nin üzerindeki kulübelerin kapı ve camları geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak zarar verildiği tespit edilmiştir.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Emekli ve engelli vatandaşlar için yaptığımız hobi bahçesinde, böyle bir olayın olması bizleri çok üzdü. Tahrip edilen kulübelerin onarımları tamamlanmıştır. Ayrıca Emniyet ekipleri gerekli çalışmayı başlatmıştır" denildi.

(İHA-MET-Y)



28.04.2017 11:01:59 TSI

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