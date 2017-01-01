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'Bizim Konak' oyunu tiyatro severlerle buluştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Erzurum Şehir Tiyatrosunun sahnelediği "Bizim Konak" isimli tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severler ile buluştu.

Kültürel kimliğin gelecek nesillere aktarımı hususunda önem arz eden "Bizim Konak'' Erzurum Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. "Bizim Konak" adlı oyunla Türkiye turnesine çıkan Erzurum Şehir Tiyatrosunun ortaya koyduğu performans Gebzeli tiyatro severlerden tam not aldı. Zaman zaman güldüren, zaman zaman düşündüren tiyatro gösterisi sonunda oyuncular izleyicilerden alkış aldı.

Gebze kültür-sanat etkinlikleri 30 Nisan Pazar günü Gemut TSM Konseri ile devam edecek. Gemut'un 15. Yıla özel vereceği konser saat 20:00'de başlayacak.

(İG-RFK-Y)



28.04.2017 11:23:18 TSI

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