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Yazar Oğuz Demiralp BEÜ'de "Okuma Deneyimleri" başlıklı bir konferans verdi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Emekli Büyükelçi ve Yazar Oğuz Demiralp "Okuma Deneyimleri" başlıklı bir konferans verdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen, Yazar-Şair Ebubekir Eroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çocukluğundan beri kitaplarla iç içe olduğunu belirten Oğuz Demiralp okumanın ve yazmanın insan üzerinde bıraktığı etkiye ve öğrenmeye olan katkısına dikkat çekti. Edebiyatın ve sanatın insan ruhunun terbiyesi olduğuna dikkat çeken Demiralp şunları söyledi: "Çünkü edebiyat, sanat, felsefe aynı zamanda insanın ruhunun terbiyesi için gerekli olan bilim, bilgi dallarıdır. Edebiyat okurken dili, ülkenizi, dünyayı öğrenirsiniz. Edebiyat okurken bir ruh terbiyesi görürsünüz. Dünyaya bakış yakalarsınız. Hala Batılı ile aramızdaki fark eğitim açısından edebiyat, felsefe ve genel olarak insan bilimlerine önem vermemek ve bunları ikinci sınıf saymaktır. Bu çok büyük bir yanlıştır. İnşallah ileride bu yanlışlar düzelecek." dedi.

Konferans sonunda soruları yanıtlayan Oğuz Demiralp'e Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen tarafından konferansın ve günün anısına teşekkür plaketi takdim edildi.

Emekli Büyükelçi ve yazar Oğuz Demiralp, konferansın ardından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 7/24 yaşayan kampüs felsefesinden çok etkilendiğini belirten Demiralp, üniversite kampüsünü çok beğendiğini, öğrenciler için böyle güzel ve kaliteli bir üniversite ortamı hazırladıkları için Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür etti. Nazik ziyareti için Oğuz Demiralp'e teşekkür eden Rektör Özer, BEÜ öğrencileri tarafından üretilen Devrek Bastonu'nu takdim etti.

(SÖ-SÖ-Y)



28.04.2017 11:27:37 TSI

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