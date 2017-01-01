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Soma'da park ve bahçelere kadın eli değdi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Yaşamın her alanını kolaylaştıran ve güzelleştiren kadın eli bu defa Soma ilçesindeki park ve bahçelere değdi.

Soma Belediyesi ve Soma İş-Kur Müdürlüğü'nün projesiyle belediye bünyesine geçici olarak 30 kadın personel alındı. Park ve Bahçelerde çalışma yapan kadınlar çalışmalarıyla park ve bahçeleri pırıl pırıl yaparak estetiğe ayrı bir hava kattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevlendirdiği bayan elemanlar park ve bahçeleri yenilemeye başladı. Kadın elinin değmesiyle renk renk çiçeklerle güzelleşen park ve bahçeler vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.

İş-Kur'un istihdam ettiği bayan elemanların altı ay süreyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışacağı öğrenildi. Soma Belediyesi Park ve Bahçe İşleri'nde çalışan kadınlar, şehirdeki parkları adeta kanaviçe gibi işliyor. Kadın çalışanlar hemcinsleri ile birlikte şehri en güzel hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlar ise, "Son günlerde park bahçe de bayan elemanların çalışması nedeniyle ayrı bir güzellik geldi. Kadının eli park bahçeye değince daha iyi ve güzel iş yaptığı ortaya çıktı. Kadın elinin değdiği her yere ayrı bir güzellik yansıyor. Daha titiz çalışıyorlar." dedi.

(YS-SC)



28.04.2017 11:28:23 TSI

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