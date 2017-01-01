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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Bahçelievler ve Paşalanı mahalleleri köprülerle birbirine bağlanacak

28 Nisan 2017 Cuma, 11:25
Bahçelievler ve Paşalanı mahalleleri köprülerle birbirine bağlanacak
Bahçelievler ve Paşalanı mahalleleri köprülerle birbirine bağlanacak

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı 3. birleşimi yapıldı.
Toplantıda eski Askerlik Şubesi'nin bulunduğu arsanın Büyükşehir'e devri kabul edilirken, arsanın Çamlık Projesi ile birleştirilmesi kararlaştırıldı. Meclis toplantısında ayrıca Bahçelievler- Paşaalanı Mahallelerini birbirine bağlayacak yeni güzergah ve kavşak düzenlemeleri ile iki adet köprü yapımıyla ilgili komisyon raporu da onaylandı. Bu kapsamda kavşak düzenlemelerinin yapılacağı eski Roman Evleri'nin bulunduğu alanda oturan vatandaşlar için Büyükşehir tarafından yapılan konutlar geçtiğimiz haftalarda açılmıştı.
(OF-MŞ)

28.04.2017 11:33:48 TSI
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