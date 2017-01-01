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Bahçelievler ve Paşalanı mahalleleri köprülerle birbirine bağlanacak



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı 3. birleşimi yapıldı.

Toplantıda eski Askerlik Şubesi'nin bulunduğu arsanın Büyükşehir'e devri kabul edilirken, arsanın Çamlık Projesi ile birleştirilmesi kararlaştırıldı. Meclis toplantısında ayrıca Bahçelievler- Paşaalanı Mahallelerini birbirine bağlayacak yeni güzergah ve kavşak düzenlemeleri ile iki adet köprü yapımıyla ilgili komisyon raporu da onaylandı. Bu kapsamda kavşak düzenlemelerinin yapılacağı eski Roman Evleri'nin bulunduğu alanda oturan vatandaşlar için Büyükşehir tarafından yapılan konutlar geçtiğimiz haftalarda açılmıştı.

(OF-MŞ)



28.04.2017 11:33:48 TSI

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