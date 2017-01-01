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Sevgi evleri çocuklarından Tuşba Kaymakamı Uçar'a teşekkür ziyareti

28 Nisan 2017 Cuma, 11:34
Sevgi evleri çocuklarından Tuşba Kaymakamı Uçar'a teşekkür ziyareti
Sevgi evleri çocuklarından Tuşba Kaymakamı Uçar'a teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, beraberinde Sevgi Evleri ve Çocuk Evlerinde kalan çocukları ile birlikte Tuşba Kaymakamını Meral Uçar'ı makamında ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, beraberinde il müdür yardımcıları, kuruluş müdürleri, Sevgi Evleri ve Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ile birlikte Tuşba Kaymakamını Meral Uçar'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Beşiktaş- Adanaspor futbol maçı için çocukların İstanbul gezi masraflarını karşılayan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar'a Beşiktaş forması ve çiçek hediye ettiler. Geziye katılan çocuklar, İstanbul'un eşsiz güzelliklerini görmenin tarihi ve turistik mekanları gezmenin, maçı sahada izlerken yaşadıkları heyecanı paylaştılar.
Tuşba Kaymakamı Uçar, her zaman çocukların yanında olmaktan gurur duyduğunu, bur tür projeleri Kaymakamlık olarak desteklediğini ve her zaman destek olacaklarını ifade etti.
İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, "Bizim için çok değerli, geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızı ''Hayata Hazırlıyoruz'' projesi kapsamında böylesi güzel etkinlikler düzenlemek hayata kazandırmamız bizim için tarifi imkansız mutluluktur. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

28.04.2017 11:42:55 TSI
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